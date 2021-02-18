صدارة +10.. مان سيتي يواصل الاستعراض بفوز كبير على ايفرتون

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

واصل مانشستر سيتي انطلاقته الرائعة وانتصاراته المتتالية في الدوري الإنجليزي بفوز ثمين 3 / 1 على مضيفه إيفرتون مساء الأربعاء في المباراة المؤجلة بينهما من المرحلة السادسة عشرة من المسابقة.

وحقق مانشستر سيتي الفوز الثاني عشر على التوالي في الدوري الإنجليزي والسابع عشر على التوالي في مختلف البطولات ليواصل الفريق انطلاقته الرائعة في رحلة استعادة لقب الدوري الإنجليزي.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 56 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي موسعا الفارق إلى عشر نقاط مع جاره مانشستر يونايتدج صاحب المركز الثاني.

وتجمد رصيد إيفرتون عند 37 نقطة في المركز السابع بعدما مني بالهزيمة الثانية على التوالي.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1 / 1 ؛ حيث بادر مانشستر سيتي بالتسجيل عن طريق فيل فودين في الدقيقة 32 وتعادل ريشارلسون لإيفرتون في الدقيقة 37 .

وفي الشوط الثاني ، أحرز مانشستر سيتي الفوز بهدفين سجلهما الجزائري الدولي رياض محرز وبرناردو سيلفا في الدقيقتين 63 و77.