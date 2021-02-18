"الصفقات في حدود الإمكانيات".. أول تعليق من محمد يوسف بعد رحيله عن البنك الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - طتب ـ أيمن جيلبرتو:

قدم محمد يوسف المدير الفني السابق لنادي البنك الأهلي الشكر لمجلس الإدارة على الفترة التي قضاها مع الفريق.

وكانت إدارة نادي البنك الأهلي الذي يشارك للمرة الأولى في الدوري الممتاز قد قامت بتوجيه الشكر لمحمد يوسف وجهازه المعاون.

وقال محمد يوسف في تصريحات عبر برنامج "الماتش" اشكر إدارة البنك الأهلي على الفترة السابقة، وأشكرهم على توفير الصفقات".

وتابع "الصفقات لم تكن الاختيارات الأولى في كل المراكز، لكن تم التعاقد مع لاعبين وفقا لقدرات النادي، تعاقدنا مع المتاح في حدود أرقام معينة".

وصرح "هناك فارق في الصفقات بين البنك الأهلي وسيراميكا على سبيل المثال هناك صفقات لم تكتمل بسبب عروض من أندية أخرى تفوق عرض البنك الأهلي".

وأكمل "الهدف الأول هو عدم هبوط الفريق واستمراره في الدوري، لكن من الصعب التواجد في مراكز متقدمة بسبب فارق الإمكانيات، وفي النهاية كرة القدم توفيق وعدم توفيق".

واختتم "بدايتي كانت مع فريق كبير مثل النادي الأهلي وحققت بطولات، لكن يجب العمل مع كل المستويات، بالتأكيد حصلت على خبرات".