بورتو يهدد يوفنتوس.. ودورتموند يصعق إشبيلية بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبدالقادر سعيد:

حقق فريق بورتو البرتغالي فوزاً صعباً بهدفين مقابل هدف واحد على يوفنتوس الإيطالي في ذهاب دور الستة عشر في بطولة دوري أبطال أوروبا، ليشكل تهديداً على ضيفه بوداع المسابقة.

يوفنتوس تعرض للهزيمة في ذهاب دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا، بنتيجة (2-1) أمام بورتو ليصبح الطرف الأقرب لوداع المُسابقة.

اهتز ملعب "دراجاو" في البرتغال بهدف مبكر لأصحاب الأرض في الدقيقة الثانية عن طريق مهدي طارمي، وأضاف مارينجا الهدف الثاني في الدقيقة 46 لبورتو، قبل أن يسجل الضيوف هدفهم في الدقيقة 82 عن طريق تشيزا.

ويحتاج يوفنتوس للفوز بهدف نظيف فقط في مباراة الإياب في تورينو بإيطاليا من أجل إحياء أماله في البطولة والتأهل إلى ربع النهائي.

وفي نفس التوقيت تغلب بروسيا دورتموند الألماني على إشبيلية الإسبانية بنتيجة (3-2) على ملعب رامون سانشيز.

إشبيلية تقدم في الدقيقة 7 عن طريق لاعبه سوسو، لكن الرد جاء سريعاً من بروسيا دورتموند في الدقيقة 19 عن طريق محمود داوود، قبل أن يضيف هالاند الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 27 و43، وفي الدقيقة 84 قلص دي يونج النتيجة بهدف ثاني لأصحاب الأرض.

واقترب الفريق الألماني من الظهور في ربع النهائي بعد الفوز خارج الديار على إشبيلية، حيث يحتاج نظيره الإسباني للفوز بثنائية نظيفة في الإياب لتحقيق العودة وبلوغ ربع النهائي.