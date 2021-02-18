"احترموا نفسكم في الكلام".. مصطفى محمد يوجه رسالة لبعض الأشخاص

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

استنكر المحترف المصري في صفوف جالاتا سراي، مصطفى محمد، الزج بوالدته في أي نقد يتعرض له، مبديًا احترامه لجميع الآراء.

وغرد مصطفى محمد، عبر حسابه بموقع تويتر، اليوم الأربعاء:"عمري ما زعلت من أي نقد بتعرض ليه وبحترم كل آراء الكباتن الكبار وبستفيد من كلامهم لكن لما الأمر يوصل لي دخول الأم في دا مفهوش أي احترام".

وأتم لاعب الزمالك المعار لصفوف جالاتا سراي، تغريدته بـ:"أتمني أن الناس تحترم نفسها في الكلام".

وكان مصطفى محمد قد انتقل لصفوف جالاتا سراي التركي مُعاراً من صفوف الزمالك لمدة موسم ونصف؛ حيث سجل في الأربع مباريات التي شارك بها مع فريقه توالياً.