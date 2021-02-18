إذاعة جميع مباريات الدوري الانجليزي بـ “المجان” حتى عودة الجمهور للملاعب

أكدت رابطة أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الاربعاء، استمرار عرض جميع مباريات المسابقة على شاشات التلفزيون البريطاني حتى يتم السماح للجماهير بالعودة إلى الملاعب.

ولايتم حاليًا السماح للمشجعين حاليًا بحضور المباريات بسبب قيود فيروس كورونا المستجد.

وسيتم عرض جميع المباريات على شبكة (سكاي سبورتس) و(بي تي سبورت) و(أمازون برايم فيديو) وهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

وجاء في بيان أن “الدوري الإنجليزي الممتاز وأنديته ملتزمون بإيجاد حل يسهل التوصل إليه بشأن حضور الجماهير في الملاعب “.

وأضاف البيان “ستتم مراجعة ترتيبات البث المباشر في المملكة المتحدة بالتشاور مع الأندية وبما يتماشى مع أي قرارات تتخذها الحكومة فيما يتعلق بعودة المتفرجين إلى الملاعب”.