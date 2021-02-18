لاعبو الأهلي يخضعون لمسحة طبية جديدة

خضع الجهاز الفني والطبي والإداري ولاعبو الفريق الأول النادي الأهلي المصري اليوم الأربعاء لمسحة طبية، استعدادًا لرحلة تنزانيا المرتقبة لمواجهة سيمبا التنزاني يوم 23 فبراير الجاري في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

واستهل الأهلي مشواره في دور المجموعات بالفوز على المريخ السوداني 3 / صفر أمس الثلاثاء في استاد القاهرة الدولي.

وتغادر بعثة الأهلي المصري القاهرة يوم الجمعة المقبل علي متن طائرة خاصة إلى تنزانيا لخوض المباراة.

ويتنافس الأهلي حامل اللقب ضمن المجموعة الأولى بالبطولة الأفريقية، والتي تضم أيضًا فيتا كلوب الكونغولي.