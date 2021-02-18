باريس سان جيرمان ينافس ريال مدريد على رقم فريد من نوعه بعد هزيمة برشلونة

يواصل باريس سان جيرمان الفرنسي، مطاردة ريال مدريد الإسباني، على رقم تهديفي فريد في بطولة دوري أبطال أوروبا.

واكتسح باريس سان جيرمان خارج ملعبه نظيره برشلونة بتحقيق انتصار كبير بنتيجة (4-1) مساء أمس الثلاثاء، في معقل الفريق الكتالوني “كامب نو”، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لشبكة “أوبتا سبورت” للإحصائيات الرياضية، فقد سجل باريس سان جيرمان، خارج ميدانه في 20 مباراة متتالية بدوري أبطال أوروبا.

حيث أوضحت الشبكة البريطانية، أن ريال مدريد هو صاحب أكبر عدد من المباريات التي يسجل فيها فريق خارج ميدانه في تاريخ دوري أبطال أوروبا، برصيد 22 مباراة.