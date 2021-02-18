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باريس سان جيرمان ينافس ريال مدريد على رقم فريد من نوعه بعد هزيمة برشلونة

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أحمد حمدي 0 تبليغ

يواصل باريس سان جيرمان الفرنسي، مطاردة الإسباني، على رقم تهديفي فريد في بطولة .

واكتسح باريس سان جيرمان خارج ملعبه نظيره بتحقيق انتصار كبير بنتيجة (4-1) مساء أمس الثلاثاء، في معقل الفريق الكتالوني “كامب نو”، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لشبكة “أوبتا سبورت” للإحصائيات ، فقد سجل باريس سان جيرمان، خارج ميدانه في 20 مباراة متتالية بدوري أبطال أوروبا.

حيث أوضحت الشبكة البريطانية، أن ريال مدريد هو صاحب أكبر عدد من المباريات التي يسجل فيها فريق خارج ميدانه في تاريخ دوري أبطال أوروبا، برصيد 22 مباراة.

باريس سان جيرمان يسجل خارج ميدانه في المباراة رقم 20 على التوالي.. – صور Afp

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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