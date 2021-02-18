نتيجة مباراة يوفنتوس وبورتو في دوري ابطال اوروبا “سقطة في الدراجاو”

تعرف على نتيجة مباراة يوفنتوس وبورتو في دوري ابطال اوروبا، في لقاء ذهاب دور الـ 16، والذي استضافه ملعب الفريق البرتغالي “الدراجاو” مساء اليوم الاربعاء 17 فبراير 2021.

انتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم بورتو بهدف سجله المهاجم الدولي الإيراني “مهدي طاريمي” في الدقيقة الثانية، بعد استغلال ناجح لهفوة مزدوجة بين بنتانكور وتشيزني في تحضير هجمة داخل منطقة جزاء اليوفي.

ولم يهدد يوفنتوس مرمى بورتو بأي هجمة واضحة على مدار الشوط الأول، في ظل سيطرة ميدانية وهيمنة تامة من جانب بورتو بفعل الضغط المُبكر الذي مارسه فريق المدرب سيرجيو كونسيساو على حائز الكرة من منتصف الملعب.

وغابت خطورة كريستيانو رونالدو على مرمى بورتو بسبب الفجوة الكبيرة التي حدثت بين الوسط والهجوم.

ومع بداية الشوط الثاني، أضاف المهاجم المالي الشهير موسى ماريجا الهدف الثاني لفريق بورتو في الثانية 20 بعد تسلمه تمريرة عرضية أرضية جميلة من الظهير الأيمن مانافا.

وأهدر بورتو العديد من الفرص السهلة لتسجيل الهدف الثالث من جانب الثنائي “كورونا وسيرجيو أوليفيرا”، ولولا تألق الحارس تشيزني لاهتزت شباك السيدة العجوز ثلاث مرات على الأقل خلال الحصة الثانية.

ووبعد تدخل المدير الفني لليوفي “آندريا بيرلو” بإجراء تغييرين متتاليين بسحب مكيني وكولوسيفسكي لإشراك “آلفارو موراتا وآرون رامسي” تمكن فريقه من تسجيل هدف التقليص في الدقيقة 82 بتسديدة جميلة من الإيطالي “كييزا” بعد تلقيه عرضية من الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء من الفرنسي آدريان رابيو.

وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة مشاركة اللاعب اليافع “تشيكو كونسيساو” نجل المدير الفني لبورتو “سيرجيو” وشقيق رودريجو لاعب بورتو “ب”.

وكاد يوفنتوس ينجح في تعديل النتيجة خلال الوقت المُحتسب بدل من ضائع بعد تراجع مردود بورتو، لكن حكم المباراة “ديل سيرو” رفض احتساب ركلة جزاء صحيحة لصالح كريستيانو رونالدو ضد المدافع النيجيري “سانوسي”.