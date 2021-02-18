فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة الرجاء والجيش الملكي في الدوري المغربي inwi “الزعيم يحرم النسور من الصدارة”

شاهد فيديو يوتيوب لأهداف مباراة “الرجاء والجيش الملكي” في إحدى مباريات اليوم الاربعاء 17-2-2020 في الجولة السادسة من الدوري المغربي.

نقل بث مباشر مباراة “الرجاء والجيش الملكي” على قناة المغربية الرياضية، وانطلقت صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 18:30 بتوقيت جرينتش، 20:30 بتوقيت مصر، 21:30 بتوقيت السعودية.

حرم نادي الجيش الملكي ضيفه “الرجاء” من العودة إلى صدارة جدول ترتيب الدوري المغربي، بعدما فرض عليه التعادل الإيجابي بنتيجة (1-1)، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب “الامير مولاي عبد الله”.

وكان الجيش الملكي البادئ بالتسجيل عن طريق لاعبه “رضا سليم” في الدقيقة (2)، قبل أن يحرز المهاجم الكونغولي “بين مالانجو” هدف التعادل لفريق الرجاء في الدقيقة (73).

وبهذه النتيجة توقفت انتصارات الرجاء عند 4 مباريات وأصبح في رصيده 14 نقطة ليبقى خلف المتصدر “الوداد” الذي انتصر أمس على الفتح الرباطي بفارق نقطة واحدة.

بينما وصل الجيش الملكي إلى 6 نقاط في المركز العاشر، ويبقى للجولة الثالثة على التوالي دون انتصار، بعد تعادله مع “الفتح الرباطي وسريع وادي زم” في المباراتين السابقتين.

هدف الجيش الملكي الأول

هدف التعادل لفريق الرجاء

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