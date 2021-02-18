شاهد بالفيديو | هالاند يسجل ثنائية ويصنع هدف في الشوط الأول بمباراة اشبيلية ودورتموند

أحرز النجم النرويجي إيرلينج هالاند ثنائية وصنع هدف خلال الشوط الأول من مباراة اشبيلية ودورتموند، لحساب ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2021/2020.
واستضاف ملعب سانشيز بثخوان بإقليم الأندلس مباراة الذهاب بين اشبيلية ودورتموند، مساء اليوم الاربعاء 17 فبراير 2021، في رابع مباريات ذهاب ثمن نهائي الأبطال، والذي يستكمل على مدار الأسبوعين القادمين بمباريات أخرى.
ورغم تأخر دورتموند بهدف سجله سوسو في الدقيقة السابعة من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، تلقت شباك الفريق الأندلسي 3 أهداف متتالية بفضل اللاعب النرويجي الخارق “هالاند”.
وصنع هالاند الهدف الأول لبوروسيا دورتموند في الدقيقة 19، والذي سجله السوري الألماني “محمود داوود” بتصويبة صاروخية على حدود منطقة الجزاء.
وفي الدقيقتين 27 و43 أضاف هالاند الهدفين الثاني والثالث لبوروسيا دورتموند بمساعدة من “سانشو وماركو ريوس” ليرفع رصيد أهدافه لـ 8 في قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.
شاهد الأهداف
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