فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة مانشستر سيتي وايفرتون في الدوري الانجليزي

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو يوتيوب اهداف مباراة مانشستر سيتي وايفرتون في الدوري الانجليزي، في أهم مباريات اليوم الاربعاء 17-2-2021، ضمن مؤجلات الجولة 16، والمقامة على ملعب جوديسون بارك، بإدارة من الحكم الانجليزي “مارتن أتكينسون”.

واصل مانشستر سيتي انطلاقته الرائعة وانتصاراته المتتالية في الدوري الانجليزي بفوز ثمين 3-1 على مضيفه إيفرتون مساء الأربعاء في المباراة المؤجلة بينهما من المرحلة السادسة عشرة من المسابقة.

وحقق مانشستر سيتي الفوز الثاني عشر على التوالي في الدوري الإنجليزي والسابع عشر على التوالي في مختلف البطولات ليواصل الفريق انطلاقته الرائعة في رحلة استعادة لقب الدوري الإنجليزي.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 56 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي موسعا الفارق إلى عشر نقاط مع جاره مانشستر يونايتدج صاحب المركز الثاني.

فى المقابل تجمد رصيد ايفرتون عند 37 نقطة في المركز السابع بعدما مني بالهزيمة الثانية على التوالي.

وانتهي الشوط الاول بالتعادل الايجابي 1-1، حيث تقدم مانشستر سيتي فى الدقيقة 32 عن طريق “فيل فودين” بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء، وتعادل لايفرتون “رتشارليسون” فى الدقيقة 37 من متابعة نموذجية لكرة عرضية من الجهة اليسري.

وخلال الشوط الثاني عاد مانشستر سيتي وسجل الهدف الثاني فى الدقيقة 63 عبر النجم الجزائري “رياض محرز” بعد ان سدد كرة قوية من لمسة واحدة فى الشباك صعبة على حارس مرمي ايفرتون “بيكفورد”.

وفى الدقيقة 77 عزز مانشستر سيتي تقدمه بالهدف الثالث عن طريق برناردو سيلفا قما بصناعة الهدف “جابريال جيسيوس”، لينتهي اللقاء 3-1.

نقل بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وايفرتون على قناة بي ان سبورت 3، بصوت المعلق الرياضي الليبي “محمد بركات”، كما نقل على قناة سكاي سبورتس بريميرليج.

ويعد مانشستر سيتي هو المرشح الأوفر حظًا للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بعد سلسلة من 16 انتصار متتالي في جميع المسابقات وهو رقم لم يحققه أي فريق من قبل في إنجلترا.

واللافت للنظر، أن مانشستر سيتي لم يتأخر في النتيجة في أي من مبارياتهم الـ 16 السابقة في الدوري الانجليزي الممتاز، وهذا بفضل خط دفاعهم القوي الذي حافظ على نظافة شباكهم 14 مرة في 23 مباراة في الدوري، ولم يحقق أي فريق هذا العدد من “الكلين شيت” بعد مرور 23 جولة منذ موسم 2008/2009.

إليكم اهداف المباراة

هدف تقدم السيتي “فودين”

هدف تعادل ايفرتون “ريتشارلسون” 1-1

هدف السيتي الثاني “رياض محرز” 2-1

هدف السيتي الثالث “برناردو سيلفا” 3-1

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بث مباشر | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الانجليزي