مانشستر سيتي يتخطى إيفرتون ويبتعد بالصدارة

المنامة - ياسر ابراهيم - واصل مانشستر سيتي زحفه بثبات نحو استعادة لقب بطل الدوري الإنكليزي بفوزه الكبير على مضيفه ايفرتون 3-1 الأربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة السادسة عشرة من المسابقة.



وسجل فيل فودن (32) والجزائري رياض محرز (63) والبرتغالي برناردو سيلفا (77) أهداف مانشستر سيتي، والبرازيلي ريشارليسون (37) هدف ايفرتون.



وهو الفوز الثاني عشر على التوالي لمانشستر سيتي في الدوري والسابع عشر على التوالي في مختلف المسابقات رافعاً عدد المباريات دون خسارة إلى 24.



وهذه ثالث قمة على التوالي يحسمها سيتي حيث تغلب على ليفربول حامل اللقب (4-1) وتوتنهام (3-صفر)، وهو وجه إنذارا شديد اللهجة الى ضيفه ارسنال الذي سيلاقيه الأحد المقبل في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الذي يسعى الى استعادة لقبه حيث عزز صدارته برصيد 56 نقطة موسعا الفارق الى عشر نقاط عن جاره مانشستر يونايتد.



في المقابل، مني ايفرتون بخسارته الثانية تواليا والثامنة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 37 نقطة في المركز السابع.

وفي مباراة أخرى أهدر فولهام فرصة إنعاش آماله بالبقاء والاقتراب من مراكز الأمان عندما سقط في فخ التعادل أمام مضيفه بيرنلي 1-1 الأربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة السابعة عشرة.



وكان فولهام البادئ بالتسجيل عبر أولا آينا في الدقيقة 49، لكن فرحته لم تدم سوى ثلاث دقائق حيث نجح آشلي بارنز في إدراك التعادل عندما تلقى كرة خلف الدفاع فتوغل داخل المنطقة ولعبها على يمين حارس المرمى الفرنسي ألفونس أريولا (52).



وبقي فولهام في المركز الثامن عشر برصيد 19 نقطة بفارق ست نقاط خلف نيوكاسل، فيما صعد بيرنلي إلى المركز الخامس عشر برصيد 27 نقطة.

المصدر: وكالات