يوفنتوس يسقط أمام بورتو في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال

المنامة - ياسر ابراهيم -

كسب بورتو البرتغالي الأسبقية على ضيفه يوفنتوس الإيطالي بالفوز عليه 2-1 الأربعاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



سجّل هدفي بورتو، الإيراني مهدي طارمي (2) والمالي موسى ماريغا (46)، قبل أن يقلّص فيديريكو كييزا الفارق ليوفنتوس (82).



ويلتقي الفريقان إيابا في تورينو في التاسع من آذار/مارس المقبل.



على ملعب الـ"دراغاو"، ظهر يوفنتوس مرتبكاً بشكل كبير وغير فعال في خلق فرص حقيقية بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو.



ولعب فريق "السيدة العجوز" مفتقداً لخدمات قلب دفاعه المخضرم ليوناردو بونوتشي المصاب والمهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا الذي لا يزال يتعافى من إصابة تعرض لها في كانون الثاني/يناير، رغم عودته إلى التمارين بحسب ما أعلن مدرب الفريق أندريا بيرلو، إضافة إلى غياب الكولومبي خوان كوادرادو.



وباغت بورتو ضيفه مبكراً جداً في الدقيقة الثانية بعد خطأ فادح من الأوروغوياني رودريغو بينتانكور الذي أعاد الكرة قصيرة إلى حارس مرماه البولندي تشيزني الذي حاول تشتيتها فارتطمت بقدم طارمي وتابعت طريقها داخل المرمى (2).



وكاد سيرجيو أوليفيرا أن يعزز النتيجة لبورتو بتسديدة اصطدمت بالدفاع ومرت بجوار القائم الأيسر (22)، ولعب المكسيكي خيسوس كورونا كرة عرضية ارتقى لها طارمي برأسه بين يدي تشيزني (29).



وكاد الفرنسي أدريان رابيو أن يدرك التعادل ليوفنتوس في الدقيقة 40، لكن تسديدته الصاروخية تصدى لها حارس المرمى الأرجنتيني أوغستان مارشيسين بروعة.



وكما حدث في الشوط الأول، صعق بورتو ضيفه بهدفمبكر في مطلع الشوط الثاني، عندما تلقى ماريغا كرة عرضية داخل المنطقة، فسددها بقوة على يمين الحارس البولندي (46).



وضاعف الفريق الإيطالي محاولاته في النصف ساعة الأخيرة من المباراة، وبعد محاولات عدة لم تشكل خطورة كبيرة على مرمى بورتو، تمكن من إدراك التعادل عن طريق كييزا الذي تلقى تمريرة من رابيو ووضعها جميلة في المرمى (82).



ولاحت فرصة محققة لإدراك التعادل أمام الإسباني ألفاروا موراتا بعد دقيقتين إثر انفراد بالمرمى، لكنه سدد الكرة بالحارس مارشيسين.





المصدر: بي إن سبورت