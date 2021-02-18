الامارات | مدرب برشلونة: سأكذب إذا تحدثت عن «ريمونتادا»

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب برشلونة: سأكذب إذا تحدثت عن «ريمونتادا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعترف مدرب فريق برشلونة، الهولندي رونالد كومان، بتفوق باريس سان جيرمان الفرنسي خلال مباراة الفريقين مساء أمس، في ذهاب (دور الـ16) لدوري أبطال أوروبا، حيث توهج مبابي وقاد فريقه للفوز على برشلونة 4-1، مسجلاً «هاتريك» تاريخياً من الرباعية. وأشار كومان في تصريحات صحافية إلى أنه: «سأكذب إذا تحدثت عن ريمونتادا»، في إشارة إلى أن فرص فريقه في العودة ضئيلة للغاية، إذ يتوجب عليه الفوز بفارق أربعة.

وأضاف: «أظهروا أن فريقهم أكثر اكتمالاً من فريقنا».

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