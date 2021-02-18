الامارات | 63 خيلاً تتنافس على السباق الخامس في «كرنفال كأس دبي العالمي»

شكرا لقرائتكم خبر عن 63 خيلاً تتنافس على السباق الخامس في «كرنفال كأس دبي العالمي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينطلق في السادسة والنصف من مساء اليوم، على مضمار ميدان بدبي، السباق الخامس في الموسم الجديد لـ«كرنفال كأس دبي العالمي»، وترعى أشواطه السبعة «الطاير للسيارات» بجوائز تبلغ 900 ألف دولار، تنافس على ألقابها 63 من نخبة الجياد المحلية والدولية.

ويتضمن السباق إقامة خمس بطولات من التصنيف الرفيع الخاصة بالخيول المهجنة الأصيلة، ثلاث منها ضمن سباقات «جروب 2» للمسارات العشبية، بجوائز تبلغ 163 ألف دولار لكل منها، ممثلة ببطولة «ميدان سبرينت»، التي تجري في الشوط الثاني لمسافة 1000 متر، متبوعة ببطولة «زعبيل مايل»، التي تجري في الشوط الخامس لمسافة 1600 متر، تليها بطولة «بلانشين» المخصصة للمهرات والأفراس، وتجري في الشوط السادس لمسافة 1800 متر، يقابلها بطولتان لسباقات «جروب 3» الخاصة بالمسارات الرملية، بداية مع بطولة «الأوكس الإماراتي» المخصصة للمهرات من عمر ثلاث سنوات، وتجري في الشوط الرابع لمسافة 1900 متر بجوائز تبلغ 125 ألف دولار، وانتهاءً ببطولة «الشندغة سبريت»، التي تجري في الشوط السابع لمسافة 1200 متر رملي بجوائز تبلغ 130 ألف دولار.

ويدافع الجواد «وادي» المملوك لسموّ الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب دووغ واطسون، وقيادة الفارس جيم كراولي، عن لقبه في بطولة «ميدان سبرينت»، حين يواجه تحدي ستة من منافسيه على لقب الشوط الثاني.

وتواصل الإثارة طريقها نحو الشوط الخامس «زعبيل مايل»، الذي يشهد منافسة بين 11 من نخبة جياد مسافة 1600 متر عشبي، تتقدمها رباعية لخيول «غودولفين» الطامحة إلى إهداء الإسطبل «الأزرق» اللقب الثامن في البطولة.

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