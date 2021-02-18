اخبار الرياضه

الامارات | صلاح ومانيه يعيدان ليفربول إلى «سكة الأبطال»

0 نشر
لندن - أ.ف.ب 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح ومانيه يعيدان إلى «سكة الأبطال» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنفس ليفربول الصعداء بعد سلسلة من النتائج المخيبة، وقطع أول من أمس، شوطاً كبيراً نحو ربع النهائي بفوزه خارج ملعبه على لايبزيغ الألماني 2-صفر، في ذهاب ثمن نهائي .

وبعد سلسلة من النتائج المخيبة في ، آخرها الخسارة من ليستر سيتي 3-1، نجح نجمي ليفربول المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو مانيه في مصالحة جمهورهما وإعادة الفريق إلى سكة الانتصارات. وافتتح صلاح التسجيل في الشوط الثاني، بعد أن خطف كرة من دفاع لايبزيغ وسجلها بمهارة (53)، ثم عزز مانيه النتيجة بعد خمس دقائق عقب انفراد بالمرمى.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا