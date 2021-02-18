الامارات | مبابي يعيد الفضل في اكتساح برشلونة إلى مدربه السابق

شكرا لقرائتكم خبر عن مبابي يعيد الفضل في اكتساح برشلونة إلى مدربه السابق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت مباراة برشلونة وضيفه سان جيرمان أول من أمس، في ذهاب ثمن نهائي أبطال أوروبا توهجاً لمبابي (22 عاماً)، حيث قاد فريقه لاكتساح برشلونة 1-4، بينها «هاتريك» للنجم الفرنسي. وأعاد مبابي الفضل في توهجه إلى مدربه السابق، الألماني توخيل الذي رحل قبل فترة عن الفريق، وانتقل لتدريب تشلسي الإنجليزي، بينما حل مكانه الأرجنتيني بوكيتينو.

وقال مبابي في تصريح صحافي: «إنها مسألة استمرار، المدرب أدى عملاً رائعاً منذ توليه تدريب الفريق. ولكنه واصل عمل المدرب توخيل الذي سبق له أن بدأ عملاً استثنائياً مع الفريق». وأكد مبابي: «لم نصل بعد لقمة مستوانا رغم المستوى الرائع الذي قدمناه في مباراة برشلونة. ولكننا سنواصل تطوير مستوانا».

وهذا الفوز هو الأول لأي فريق فرنسي على برشلونة في عقر دارهباستاد (كامب نو) في برشلونة على مدار تاريخ دوري أبطال أوروبا.

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