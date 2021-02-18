الامارات | «صحوة حتا» على المحك أمام شباب الأهلي

شكرا لقرائتكم خبر عن «صحوة حتا» على المحك أمام شباب الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يجد فريق حتا اليوم نفسه أمام اختبار صعب على إثر الصحوة الأخيرة، التي احتفل فيها بأول فوز له في دوري الخليج العربي هذا الموسم، حين فاز على عجمان في الجولة الماضية، حيث يواجه الساعة 20:15 اليوم فريق شباب الأهلي المتألق.

ويبحث حتا عن تحقيق الفوز الثاني، لكن هذا الأمر بالغ الصعوبة بالنظر إلى قوة شباب الأهلي، الذي لم يخسر في آخر ست جولات، ولديه 26 نقطة، وبات يقترب من دخول المربع الذهبي. بينما في المقابل لدى حتا خمس نقاط.

وكان شباب الأهلي خسر نقطتين بالتعادل مع الوحدة الجولة الماضية، ما يجعله اليوم يبحث عن تعويض هذه النقاط. في المقابل، شهد فريق حتا تغيراً كبيراً عقب الانتقالات الشتوية، بعد أن قام باستبدال 10 لاعبين، بينهم اللاعبون الأجانب الأربعة، ليبدأ التحول من مباراة الوصل التي خسرها في الثواني الأخيرة بركلتي جزاء بقرار من «الفار».

ولم يخف مدرب حتا، فلاديمير، صعوبة مباراة شباب الأهلي، وقال في المؤتمر الصحافي: «إن «هناك في كرة القدم معجزات تحدث، وقد ينجح حتا في الفوز».

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