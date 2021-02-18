الامارات | غرافيك.. منافسة إماراتية - سعودية بنكهة عالمية على لقب «باها دبي» للسيارات

شكرا لقرائتكم خبر عن غرافيك.. منافسة إماراتية - سعودية بنكهة عالمية على لقب «باها دبي» للسيارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتقدم السائقان الإماراتي الشيخ خالد القاسمي، والسعودي يزيد الراجحي، قائمة من 93 سائقاً يمثلون 12 دولة، للمنافسة على لقب سباق «باها دبي 2021» فئة السيارات، الجولة الثانية من بطولة العالم للراليات الصحراوية، والافتتاحية في بطولة العالم للدرّاجات، الذي يستهل اليوم في مركز الابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي، ويمتد حتى مساء بعد غدٍ بمراحل خاصة تبلغ 774 كيلومتراً.

ويسعى القاسمي إلى لقبه الأولى في «باها دبي» بعد حلوله وصيفاً في 2018 واضطراره للانسحاب في نسخة 2019، خصوصاً أن السائق الإماراتي قدم على متن سيارته «بيجو 3008 دي كيه أر» مستويات تنافسية للغاية في مشاركته بـ«رالي داكار»، يناير الماضي، حلّ خلالها في المركز السابع بالترتيب العام.

بدوره، يسجل السعودي يزيد الراجحي من فريق «تويوتا» ظهوره الأول في «باها دبي»، معولاً في المنافسة على لقب الرالي، على خبراته الطويلة في الراليات الصحراوية الممتدة لـ68 مشاركة، جاء آخرها حلوله في المركز الـ16 في «رالي داكار»، الذي أقيم بمراحله الـ12 على مسافات تخطت 7600 كيلومتراً.

كما يحفل «رالي دبي» بمنافسة قوية في فئة الدرّاجات، تجمع بطلي العالم 2018 و2019، الإماراتي محمد البلوشي الذي سبق له الفوز في دبي عام 2018 قبل إكمال مشواره الناجح والفوز ببطولة العالم، مع الجنوب إفريقي أرون مير بطل العالم و«باها دبي» في 2019.

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