الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مدرب

كشف وكيل أعمال لاعبين، أن أحد أندية الدوري التي تعاقدت مع مدرب جديد في الفترة الماضية، اعتمد على لاعب أجنبي لإنهاء الصفقة، مشيراً إلى أن هذا اللاعب كان السبب الأساسي في رحيل المدرب السابق والتعاقد مع المدرب الجديد.

شروط

تسببت الشروط التي وضعها لاعب شاب بأحد أندية المقدمة بدوري الخليج العربي، من بينها زيادة راتبه، في تأخير الإعلان الرسمي بشأن تجديد عقده.

مسابقات

يبحث اتحاد لعبة جماعية عن تعويض إلغاء دوري الموسم الحالي للمراحل السنية تحت 18 عاماً، وتقديم مقترح للأندية يتعلق بإقامة نظام جديد يطبق لموسم واحد، يعتمد على دوري المناطق الجغرافية، والاكتفاء بتحديد هوية بطل كل منطقة.

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