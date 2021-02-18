الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري الخليج العربي
عجمان - النصر 17:30
الظفرة - الشارقة 17:30
حتا - شباب الأهلي 20:15
الجزيرة - بني ياس 20:15
الدوري الأوروبي
ولفسبيرغر - توتنهام 21:55
سوسيداد - مان يونايتد 21:55
سرفينا - ميلان 21:55
بنفيكا - أرسنال 00:00
غرناطة - نابولي 00:00
الدوري السعودي
القادسية - النصر 19:10
الهلال - الاتفاق 21:20
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