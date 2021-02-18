اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري الخليج العربي

عجمان - النصر 17:30

الظفرة - الشارقة 17:30

حتا - شباب الأهلي 20:15

الجزيرة - بني ياس 20:15

الدوري الأوروبي

ولفسبيرغر - توتنهام 21:55

سوسيداد - مان يونايتد 21:55

سرفينا - ميلان 21:55

بنفيكا - أرسنال 00:00

غرناطة - نابولي 00:00

الدوري السعودي

القادسية - النصر 19:10

الهلال - الاتفاق 21:20

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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