الامارات | مارس وأبريل موعد مؤجلات دوري اليد

شكرا لقرائتكم خبر عن مارس وأبريل موعد مؤجلات دوري اليد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الأمين العام لاتحاد كرة اليد، ناصر الحمادي، في تصريحات صحافية، أن اجتماع لجنة المسابقات الذي عقد، أول من أمس، في مقر الاتحاد بدبي، أسفر عن تحديد الثاني من مارس المقبل سيكون موعداً لإقامة مباراة الجزيرة والنصر المؤجلة من المرحلة الثامنة، متبوعة في 16 من الشهر ذاته بلقاء الوحدة والجزيرة المؤجل عن المرحلة العاشرة، والسادس من أبريل سيكون موعداً لمباراة الجزيرة والعين المؤجلة من الجولة التاسعة.

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