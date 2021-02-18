شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. بورتو يهزم يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

ضرب فريق بورتو البرتغالي منافسهم يوفنتوس الإيطالي بهدفين لهدف خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم ضمن دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا. وجاء هدف بورتو الأول عند الدقيقة الثانية عن طريق مهدي طارمي، وعند الدقيقة الثانية من الشوط الثاني، نجح موسى ماريجا، بتعزيز تقدم الفريق البرتغالي. وسجل هدف الضيوف فيدريكو كييزا قبل نهاية اللقاء بسبع دقائق

وكان الجهاز الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، بقيادة أندريا بيرلو، أعلن تشكيل فريقه لمباراته المرتقبة، مساء اليوم الأربعاء أمام بورتو، في إطار مواجهات ذهاب دور الـ16 من النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل اليوفي اليوم على النحو التالي: حراسة المرمى: تشيزني. خط الدفاع: دانيلو، دي ليخت، كيلليني، أليكس ساندرو. خط الوسط: ماكيني، بينتانكور، رابيو، كييزا. خط الهجوم: كولوسيفسكي، كريستيانو رونالدو.