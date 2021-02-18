شكرا لقرائتكم خبر عن بروسيا دورتموند يضرب شباك إشبيلية بالثلاثة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

اكتسح فريق بروسيا دورتموند الألماني إشبيلية الإسباني بثلاثية لهدفين خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم ضمن منافسات جولة الذهاب لدور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا.

سجل أهداف الفريق الألماني، محمد داوود، عند الدقيقة 19، وعزز التقدم هالاند بهدفين متتالين عند الدقيقتين 27 و43، بينما سجل هدف الفريق الإسباني خيسوس فيرنانديز سوسو عند الدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول، وسجل الثاني لوك دي يونج قبل نهاية اللقاء بخمس دقائق.

وبهذه النتيجة اقترب الفريق الألماني من تخطى دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا خاصة وأنه استطاع تسجيل 3 أهداف في عقر داره منافسه إشبيلية الذي سيواجه صعوبة خلال لقاء العودة بعد أسبوعين.