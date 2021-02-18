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بروسيا دورتموند يضرب شباك إشبيلية بالثلاثة

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

اكتسح فريق بروسيا دورتموند الألماني إشبيلية الإسباني بثلاثية لهدفين خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم ضمن منافسات جولة الذهاب لدور الستة عشر لبطولة .

سجل أهداف الفريق الألماني، محمد داوود، عند الدقيقة 19، وعزز التقدم هالاند بهدفين متتالين عند الدقيقتين 27 و43، بينما سجل هدف الفريق الإسباني خيسوس فيرنانديز سوسو عند الدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول، وسجل الثاني لوك دي يونج قبل نهاية اللقاء بخمس دقائق.

وبهذه النتيجة اقترب الفريق الألماني من تخطى دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا خاصة وأنه استطاع تسجيل 3 أهداف في عقر داره منافسه إشبيلية الذي سيواجه صعوبة خلال لقاء العودة بعد أسبوعين.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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