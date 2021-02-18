شكرا لقرائتكم خبر عن كورة وسهم.. أوباما يحتفل بفوز الزمالك على الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل يوسف أوباما، لاعب فريق الزمالك، بفوز فريقه على الإسماعيلى في الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدورى، بهدفين مقابل هدف، والتى جمعت الفريقين اليوم باستاد القاهرة وسجل منها أوباما الهدف الأول لفريقه.

وجاء احتفال اللاعب بنشر مجموعة من الصور له خلال المباراة، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وهو يجسد شعار الزمالك وهو يلقى بالقوس والسهم، مع إرفاق الصور بكرة، وشعار الزمالك.

وقاد الثنائي يوسف أوباما وفرجاني ساسي لاعبا الزمالك فريقهما لتحقيق فوز مهم وصعب على "أبناء العم" الإسماعيلي، بهدفين مقابل هدف وحيد، في القمة الكروية التي جمعت الفريقين، اليوم، الأربعاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر لمسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

تقدم أوباما بهدف للزمالك في الدقيقة 50 بشكل معاكس لسير المباراة وسيطرة الدراويش واقترابهم أكثر من مرة للتسجيل، فيما تعادل شكري نجيب للإسماعيلي في الدقيقة 63 بعد خطأ فادح من حارس الزمالك محمد أبو جبل، قبل أن يقتل البديل فرجاني ساسى المباراة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 89 من زمن اللقاء.