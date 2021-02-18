شكرا لقرائتكم خبر عن حارس بيراميدز يهنئ غزل المحلة عقب الفوز على الإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ المهدى سليمان، حارس مرمى فريق بيراميدز، جمهور ولاعبى غزل المحلة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، قائلا: "مبروووك لغزل المحلة النقطة 17"، وذلك عقب مباراة غزل المحلة والإنتاج الحربى في بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وسبق وتواجد الحارس المهدى سليمان لحراسة مرمى فريق غزل المحلة موسم 2013 قبل الانتقال الى سموحة السكندرى ثم الانتقال الى بيراميدز موسم 2018 والاستمرار حتى الآن ولعب لأندية عديدة، منها المقاولون العرب وبتروجت فى بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وحقق فريق غزل المحلة فوزا مهما وصعبا على نادى الإنتاج الحربى بهدف نظيف، فى المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز وأحرز أحمد الشيخ هدف غزل المحلة الوحيد في الشوط الأول عن طريق ركلة جزاء، بعدما وضعها على يسار حارس الإنتاج الحربى.

بهذا الفوز رفع نادى غزل المحلة رصيده إلى 17 نقطة في المركز العاشر من 13 مباراة فاز فى 4 وتعادل في 5 مواجهات وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 12 هدفا وتلقت شباكه 15 هدفاً ومازال لديه لقاء مؤجل، بينما بقى فريق الإنتاج الحربى في المركز السادس عشر برصيد 9 نقاط بعدما خاض 13 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في ثلاثة لقاءات وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 12 هدفا وتلقت شباكه 26 وما زال لديه لقاء مؤجل



