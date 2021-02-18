شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سيد حكما لمباراة الطلائع والقناة بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن حكام مباراة طلائع الجيش والقناة ببطولة كأس مصر، على النحو التالي:-

محمد سيد بكر "حكم ساحة" - محمد صلاح عبد الفتاح "مساعد أول" - محمد عاطف الزناري "مساعد ثان" - تامر جمعة "حكم رابع".

ويفقد فريق طلائع الجيش جهود الرباعى عمرو جمال وناصر منسى وخالد سطوحى وعمرو السيسى لاعبو الفريق فى مباراة القناة المحدد لها غدا فى دور 32 كاس مصر ، بعد حصولهم على الانذار الثالث فى مواجهة سموحة بالدوري.ويختتم اليوم الأربعاء فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى استعداداته لمواجهة القناة الذى يلاقيه فى الثانية والنصف ظهر غداً الخميس باستاد السويس الجديد بدور الـ32 لبطولة كأس مصر، ويخوض الفريق مرانه الاخير على ملعبه ثم يعلن عبد الحميد بسيونى قائمة المباراة التى تتوجه للسويس لدخول معسكر مغلق استعداداً للمباراة.

وجمع عبد الحميد بسيونى، المعلومات عن منافسه القناة للإستعداد للمباراة بالشكل الامثل لتفادى المفاجآت المعروفة عن كأس مصر.

ويأمل عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للطلائع فى مواصلة مشوار كأس مصر بنجاح على غرار النسخة الأخيرة للبطولة والتى وصل فيها للمباراة النهائية لأول مرة فى تاريخه قبل أن يخسر من الأهلى بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.