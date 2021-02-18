شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة تهدد الدوري.. الأندية تتحفظ على قرار الجبلاية وترفض تحمل تكاليف المسحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أزمة تنتظرها بطولة الدوري الممتاز خلال الفترة المقبلة بعد اتفاق بين أندية الدوري فيما بينها على عدم تحمل تكاليف المسحات الطبية للمباريات خلال الفترة القادمة، بعد قرار اللجنة الثلاثية بتحمل كل ناد لتكاليف المسحات بالكامل إلى جانب مطالبة الأندية بسداد مبلغ 3 ملايين جنيه نظير المسحات الطبية عن المباريات السابقة.

وكشف مصدر مسئول بأحد الأندية أنه تم الاتفاق على عدم سداد مستحقات المسحات الخاصة بفيروس كورونا وعدم تحمل خزينة أى ناد لتكاليف المسحات الطبية بسبب الأزمات المالية التي تمر بها العديد من أندية الممتاز.

وأكد المصدر -فضل عدم ذكر اسمه- أنه فى حالة تمسك اتحاد الكرة برأيه برفض تحمل المسحات لن تقوم الأندية أيضا بسداد هذه المستحقات بسبب ضعف الموارد المالية، مما يهدد بطولة الدوري في ظل صعوبة لعب المباريات بدون مسحات طبية للاطمئنان على صحة اللاعبين.