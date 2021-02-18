شكرا لقرائتكم خبر عن مشجع يساند فريقه من الملعب.. والقائم يحرمه من التسجيل "فيديو وصور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مباراة دسوق وبلطيم في دوري الدرجة الثالثة موقفا غريبا بعد أن تدخل أحد المشجعين لمحاولة تسديد إحدى الكرات العرضية في شباك فريق بلطيم، لمؤازرة فريقه "دسوق"، الذي تعطل في التهديف لأكثر من مرة.

وتداولت إحدى الصفحات المهتمة بأخبار دوري الدرجة الثالثة اللقطة الغريبة التي يظهر من خلالها أحد المشجعين وهو يقف بجوار القائم ويحاول تسديد إحدى الكرات التى وصلت إليه بالصدفة داخل الشباك لمساندة فريقه المتعثر في الفوز.

وسرعان ما اعترض لاعبو الخصم على ذلك التدخل بعد أن نجح المشجع في تسديد الكرة في القائم وعدم دخولها في الشباك، وهو ما أجبر حكم المباراة على وقف المباراة لحين خروج المشجع خارج الملعب.

وانتهت المباراة التي جمعت فريق دسوق الرياضي ونادي بلطيم، التي أقيمت بينهما على ملعب الأول، في إطار منافسات الأسبوع الثاني عشر بالمجموعة الثامنة بدوري القسم الثالث، بالتعادل السلبي.



جانب من المباراة



اعتراض اللاعبين بعد تدخل المشجع