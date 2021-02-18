شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مدربين مرشحون لخلافة محمد يوسف فى البنك الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس مجلس إدارة نادى البنك الأهلى، برئاسة اللواء أشرف نصار، السير الذاتية للمدربين والتي جاء الاستقرار على أربعة أسماء هم ضياء السيد وربيع ياسين ومختار مختار وخالد جلال لخلافة محمد يوسف ، الذى تم توجيه الشكر له بسبب سوء النتائج.

وكشف مصدر مقرب من مجلس إدارة نادى البنك الاهلى أنه يتم الآن دراسة السير الذاتية للمدربين الأربعة والتحدث معهم لوضع خطة للفريق خلال المرحلة المقبلة والخروج من كبوة الهزائم والابتعاد عن المنافسة على الهبوط، وحصد مركز متميز في جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى.

وقدم مجلس إدارة نادي البنك الأهلي الشكر إلى المدير الفني محمد يوسف وجهازه المعاون على الجهد المبذول خلال الفترة التى تولى فيها قيادة فريق الكرة بنادي البنك الأهلى فى مسابقة الدوري المصري الممتاز والتي غاب فيها التوفيق عن الفريق.

وجاء ذلك القرار عقب التراجع فى نتائج فريق البنك الأهلى فى بطولة الدورى المصرى حيث حصد 10 نقاط من 13 مباراة من الفوز في مباراة واحدة وتعادل في 7 مواجهات وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه 15 هدف ومازال لديه لقاء مؤجل أمام أسوان ضمن منافسات الجولة الـ13 من عمر مسابقة الدوري لتقام يوم الأحد 28 فبراير الجاري.