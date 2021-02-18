شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار لا تفوتك اليوم الاربعاء 17\2\2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية، اليوم، الاربعاء، الموافق 17/ 2 / 2021 العديد من الأحداث المهمة، منها فوز الزمالك على الإسماعيلى، إقالة محمد يوسف من تدريب البنك الاهلى، وتعادل الاتحاد مع سيراميكا، وفوز غزل المحلة على الإنتاج الحربى.

الزمالك يحسم قمة "ولاد العم" أمام الإسماعيلي بهدفي أوباما وساسى

حسم فريق الزمالك قمة "ولاد العم"، أمام الإسماعيلي، وفاز عليه بهدفين مقابل هدف وحيد، في القمة الكروية التي جمعت الفريقين، اليوم، الأربعاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر لمسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

إقالة محمد يوسف وجهازه المعاون من تدريب البنك الأهلى بسبب سوء النتائج

قدم مجلس إدارة نادي البنك الأهلي الشكر الي المدير الفني محمد يوسف وجهازه المعاون علي الجهد المبذول خلال الفترة التي تولي فيها قيادة فريق الكرة بنادي البنك الأهلي في مسابقة الدوري المصري الممتاز والتي غاب فيها التوفيق عن الفريق .

عماد النحاس يعرض الرحيل عن المقاولون لرفع الحرج والإدارة ترفض

أكد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، أن عماد النحاس مدرب الفريق، عرض على مجلس الإدارة، رحيله عن الفريق عقب الخسارة من أسوان في الدوري العام بهدف نظيف، إلا أن المجلس تمسك بالمدير الفني للمقاولون ورفض رحيله.

اتحاد الكرة يعين الشواربي للمسابقات وشئون اللاعبين وعوض للعقود ومركز المنتخبات

قررت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها اليوم، تكليف محمد الشواربي عضو اللجنة بالإشراف على إدارتي المسابقات وشئون اللاعبين، وتكليف أحمد حسام عوض عضو اللجنة بالإشراف على العقود التي يبرمها الاتحاد ومركز المنتخبات الوطنية.

الاتحاد السكندري يتعادل مع سيراميكا بهدف لمثله بالدورى

اكتفى فريق الاتحاد السكندرى بالتعادل الإيجابي مع سيراميكا بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، الأربعاء، على استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

غزل المحلة يفوز على الإنتاج الحربى بهدف ويتقدم للمركز العاشر بالدورى

حقق فريق غزل المحلة فوزا مهما وصعبا على نادى الإنتاج الحربى بهدف نظيف، فى المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

اتحاد الكرة : واقعة "ضياع الكئوس" خطأ في محضر الجرد وليست جريمة

أكد حسين حلمي رئيس القطاع القانوني للاتحاد المصري لكرة القدم أن الاتحاد تلقى مذكرة النيابة العامة التي تولت التحقيق بشأن ضياع كئوس من اتحاد الكرة والتي خلصت إلى أن الواقعة لا تثير أي جريمة ولا تعدو عن كونها خطأ مادي وقع فيه المسئول عن إعداد محضر جرد مقتنيات الاتحاد بعد واقعة الاعتداء عليه عام 2013 ، وعليه تم حفظ التحقيق.