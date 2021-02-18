شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادى الزمالك اليوم الاربعاء 17\2\2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهد نادى الزمالك ، اليوم، الاربعاء ، الموافق 17/ 2 / 2021 العديد من الأحداث المهمة، فى مقدمتها فوز الزمالك على الاسماعيلى في غياب المثلوثى ، و إصابة محلل أداء الفريق بفيروس كورونا ، ودراسة باتشيكو مشاركة القائمة الافريقية بالكامل لرحلة السنغال.

الزمالك يحسم قمة "ولاد العم" أمام الإسماعيلي بهدفي أوباما وساسى

حسم فريق الزمالك قمة "ولاد العم"، أمام الإسماعيلي، وفاز عليه بهدفين مقابل هدف وحيد، في القمة الكروية التي جمعت الفريقين، اليوم، الأربعاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر لمسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

إلقاء الزجاجة على الدكة ..شيكابالا يعترض على استبداله أمام الإسماعيلى

اعترض محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب فريق الزمالك على قرار الجهاز الفنى للفريق ، باستبداله فى المباراة التى تجمع الفريق الأبيض مع الاسماعيلى فى الجولة الثالثة عشر من بطولة الدورى الممتاز .

استبعاد حمزة المثلوثي من مباراة الزمالك امام الإسماعيلي

استبعد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك ، التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن لفريق الزمالك من مباراة الإسماعيلي المقرر لها مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 13 للدورى.

بيان لنادى الزمالك يعبر عن استيائه من تناول "أون تايم سبورتس" لمباراة النادى مع الإسماعيلى

أعربت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك عن استيائها الشديد من الأسلوب الذي انتهجته قناة "أون تايم سبورتس" من خلال برنامجها الصباحي "بي أون تايم" خلال حديثه عن مباراة الزمالك والإسماعيلي، حيث قام البرنامج بالإساءة للناديين الكبيرين، عندما أشار التقرير إلى مانصه (الزمالك يواجه الإسماعيلي في مباراة لا تحتمل المجاملات أو التفويت) وهو ما من شأنه استفزاز كل من له علاقة بالناديين الكبيرين.

ثنائي زملكاوي يطير للسنغال غدا لتجهيز استقبال البعثة .. اعرف التفاصيل

قرر مسئولو نادي الزمالك، سفر الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الكروي، بصحبة أحد الإداريين، إلى السنغال مساء غدا الخميس، لتجهيز كافة الاستعدادات الخاصة بإقامة البعثة البيضاء هناك، قبل سفر السفر الكروي بالكامل السبت المقبل على متن طائرة خاصة.

باتشيكو يدرس ضم قائمة الزمالك الأفريقية بالكامل لرحلة السنغال

يدرس البرتغالي باتشيكو، المدير الفني لفريق الزمالك، سفر قائمة اللاعبين المقيدين أفريقيا بالكامل إلى السنغال استعدادا لمواجهة تونجيت في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقي، والمقرر لها 23 فبراير الجاري.

إصابة محلل أداء الزمالك بكورونا قبل السفر للسنغال

أصيب أحمد شعبان محلل الأداء بالجهاز الفني لفريق الزمالك، بقيادة البرتغالي جيمي باتشيكو، بفيروس كورونا، بعدما جاءت نتيجة المسحة التي أجراها إيجابية.