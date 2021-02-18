شكرا لقرائتكم خبر عن بند فى عقد المثلوثي يقربه من الرحيل مجانا نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدرس إدارة الكرة بنادي الزمالك الاستغناء عن حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق في نهاية الموسم الجاري، بعدما فشل اللاعب في اقناع البرتغالي جايمي باتشيكو بمستواه منذ انضمامه للفريق في الانتقالات الصيفية الماضية، بخلاف كثرة اصابته رغم عدم مشاركته سوى في عدد قليل من مباريات الزمالك منذ بداية الموسم.

وكشف مصدر داخل الزمالك ان عقد المثلوثي مع الزمالك يتضمن بندا بأحقية الزمالك في فسخ التعاقد معه مجانا دون دفع أي شروط جزائية عقب نهاية أول موسم في العقد الممتد لمدة 3 مواسم في حالة ظهوره بمستوى ضعيف خلال موسمه الأول.

وأضاف المصدر ان إدارة الزمالك تبحث بجدية اتخاذ قرار رحيله نهاية الموسم الحالي والاستفادة من مكان لاعب اجنبي في قائمة الموسم المقبل للتعاقد مع مهاجم اجنبي قوي ، استغلالا للبند المتواجد في عقده.

وقام البرتغالي جايمى باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك باستبعاد اللاعب من مباراة اليوم امام الإسماعيلي لاسباب فنية و قام عبد الحليم علي مدير الكرة بفريق الزمالك و محمد اشرف روقا لاعب وسط الفريق باحتواء غضب التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للزمالك عقب استبعاده من مباراة الإسماعيلي .

وعقد عبد الحليم علي وروقا جلسة سريعة مع اللاعب في أرض الملعب بعدما ابدى اللاعب غضبه من قرار البرتغالى جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق باستبعاده من القائمة النهائية للمباراة، رغم عدم وجود بديل في مركز الظهير الأيمن.