شكرا لقرائتكم خبر عن المترجم يتسبب في الغاء المؤتمر الصحفي لباتشيكو عقب مباراة الزمالك والاسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر سمير جودة مراقب مباراة الزمالك والاسماعيلي التى جمعتهما مساء اليوم علي ستاد القاهرة الدولي وانتهت بفوز الأبيض بهدفين لهدف، إلغاء المؤتمر الصحفى للبرتغالي جايمى باتشيكو بسبب عدم وجود مترجم و جاءت محاولات من قبل مدحت عبد الهادي لحضور المؤتمر بدلا من جايمى باتشيكو والمراقب رفض .

وأوضح مراقب المباراة انه سيقوم بابلاغ لجنة المسابقات بما حدث لتحديد موقف الزمالك وهل سيتم توقيع عقوبة علي النادي من عدمه.

نجح فريق الزمالك في تحقيق فوزا صعبا علي نظيره الإسماعيلي، بهدفين مقابل هدف وحيد، في القمة الكروية التي جمعت الفريقين، اليوم، الأربعاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر لمسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

بهذه النتيجة يتصدر الزمالك قمة جدول الدوري المصري برصيد 29 نقطة بعدما لعب 12 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل مرتين وخسر لقاء وحيد أمام غزل المحلة وسجل لاعبيه 21 هدف وتلقت شباكه 6 أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل مع غريمه الأهلى، في المقابل يحتل الدراويش المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط بعدما خاض 12 مباراة فاز فى لقاء وتعادل فى خمس مواجهات وخسر 6 مرات وسجل لاعبوه 11 هدفا وتلقت شباكه 17 هدفا.

تقدم أوباما بهدف للزمالك في الدقيقة 50 بشكل معاكس لسير المباراة وسيطرة الدراويش واقترابهم أكثر من مرة للتسجيل، فيما تعادل شكري نجيب للإسماعيلي في الدقيقة 63 بعد خطأ فادح من حارس الزمالك محمد أبو جبل، قبل أن يقتل البديل فرجاني ساسى المباراة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 89 من زمن اللقاء.