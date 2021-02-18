شكرا لقرائتكم خبر عن فرجانى ساسى يسجل الهدف الثانى للزمالك أمام الإسماعيلى فى الدقيقة 89.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أحرز فرجانى ساسى الهدف الثاني لفريق الزمالك في مرمي الاسماعيلي في الدقيقة 89 من عمر مباراة الفريقين المقامة حاليا علي استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الـ 13 للدوري، لتصبح النتيجة 2 - 1 للفريق الأبيض.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي: محمد أبو جبل

خط الدفاع : محمود علاء – محمود حمدي “الونش” – أحمد فتوح – حازم إمام.

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – يوسف إبراهيم “أوباما” – أحمد سيد “زيزو” – محمود عبدالرازق “شيكابالا”

خط الهجوم: سيف الجزيري

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلا من، محمود عبدالرحيم “جنش” ومحمد عبدالغني وعبدالله جمعة وفرجاني ساسي ومحمد أشرف “روقا” وأشرف بن شرقي وحميد أحداد ومروان حمدي وأسامة فيصل

بينما بدأ الإسماعيلي المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي : محمد فوزى

خط الدفاع : حسين السيد – مروان الصحراوى – أحمد كاستيلو – عبد الله جمعة

خط الوسط : محمد حسن – محمد عادل – محمد صادق

خط الهجوم : شكرى نجيب – محمد الشامى - شيلونجو

وعلى مقاعد البدلاء .. محمد صبحى ، ،محمد هاشم ، عماد حمدى ، رضوان شريفى ، عمر الوحش – نادر رمضان – بابل – زياد طارق – فخر الدين بن يوسف .

ويتصدر الزمالك قمة جدول الدوري برصيد 26 نقطة بعدما لعب 11 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل مرتين وخسر لقاء وحيد أمام غزل المحلة وسجل لاعبيه 19 هدف وتلقت شباكه 5 أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل مع غريمه الأهلى ، في المقابل يحتل الدراويش المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط بعدما خاض 11 مباراة فاز فى لقاء وتعادل فى خمس مواجهات وخسر مثلها وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 15 هدفا.