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قطار أتلتيكو يتعطل أمام ليفانتي في الليجا

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أهدر أتلتيكو مدريد نقطتين ثمينتين في صراع المنافسة على لقب هذا الموسم، عقب تعادله 1-1 مع مضيفه ليفانتي اليوم الأربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الثانية للمسابقة.

رغم التعادل، ظل أتلتيكو، الذي تعادل للمرة الثانية في مبارياته الثلاث الأخيرة بالبطولة، في الصدارة برصيد 55 نقطة، بفارق 6 نقاط أمام أقرب ملاحقيه، جاره اللدود . وما يزال الروخيبلانكوس يمتلك مباراة مؤجلة أخرى، فيما ارتفع رصيد ليفانتي إلى 28 نقطة في المركز 11.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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