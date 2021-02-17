شكرا لقرائتكم خبر عن قطار أتلتيكو يتعطل أمام ليفانتي في الليجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أهدر أتلتيكو مدريد نقطتين ثمينتين في صراع المنافسة على لقب الدوري الإسباني هذا الموسم، عقب تعادله 1-1 مع مضيفه ليفانتي اليوم الأربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الثانية للمسابقة.

رغم التعادل، ظل أتلتيكو، الذي تعادل للمرة الثانية في مبارياته الثلاث الأخيرة بالبطولة، في الصدارة برصيد 55 نقطة، بفارق 6 نقاط أمام أقرب ملاحقيه، جاره اللدود ريال مدريد. وما يزال الروخيبلانكوس يمتلك مباراة مؤجلة أخرى، فيما ارتفع رصيد ليفانتي إلى 28 نقطة في المركز 11.