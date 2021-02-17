شكرا لقرائتكم خبر عن فولهام يفشل في الهروب من قاع البريميرليج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقت آمال فولهام في الخروج من مراكز الهبوط بالدوري الإنجليزي الممتاز، لطمة جديدة، بعدما اكتفى بالتعادل 1-1 مع ضيفه بيرنلي، اليوم الأربعاء، في مباراة مؤجلة من المرحلة 17 للمسابقة.

تقدم أولا أينا لمصلحة فولهام في الدقيقة 49، فيما أحرز آشلي بارنس، هدف التعادل لبيرنلي في الدقيقة 52. وبتلك النتيجة، ظل فولهام في المركز 17 (الثالث من القاع) برصيد 19 نقطة بفارق 6 نقاط خلف مراكز الأمان، فيما رفع بيرنلي رصيده إلى 27 نقطة في المركز 15.