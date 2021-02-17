شكرا لقرائتكم خبر عن باتشكيو يغيب عن المؤتمر الصحفي للقاء الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - غاب المدرب البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني للزمالك، عن المؤتمر الصحفي عقب لقاء الإسماعيلي مساء اليوم الأربعاء، في ستاد القاهرة. واضطر باتشكيو لعدم حضور المؤتمر نظرا لغياب مترجمه الخاص المصاب حاليا بفيروس كورونا ويبتعد عن الفريق نظرا لعزله داخل الحجر الصحي.

وكان الزمالك، فاز بنتيجة 2-1 مساء اليوم على الإسماعيلي في الجولة 13 للدوري المصري الممتاز.