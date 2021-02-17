الارشيف / اخبار الرياضه

ليفربول يكشف أرقام صلاح القياسية داخل كتيبة «الريدز»

0 نشر
محمد طلعت داود 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن يكشف أرقام صلاح القياسية داخل كتيبة «الريدز» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتفي الموقع الرسمي لفريق ليفربول بأرقام النجم المصري محمد صلاح مع الريدز منذ انتقاله من قادما من روما. وقال موقع النادي الإنجليزي، لهواة الإحصاءات الملكية الخاصة بالفرعون محمد صلاح، فأنه سجل 118 هدف، وصنع 41 تمريرة حاسمة في 186 مباراة.

وكان فريق ليفربول صالح جماهيره بفوز مستحق على لايزبج الألماني بهدفين نظيفين خلال اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات جولة الذهاب لدور الـ16 من بطولة .

سجل النجم المصري العالمي، محمد صلاح، هدف فريقه الأول في شباك لايبزج، خلال اللقاء المقام بينهما حاليا، ضمن دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا. وجاء الهدف بعدما توقع النجم المصري خطأ مدافع الفريق الألماني الذي أعاد الكرة لزميله بصورة خاطئة ليستغله صلاح، وينفرد بحارس لايبزج ويسدد الكرة على يمين الحارس. وبعد خمس دقائق من هدف صلاح، نجح ساديو ماني من تسجيل الهدف الثاني لفريقه الريدز، بعدما انفرد بالحارس ويضعها على يساره.

كان يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، أعلن التشكيل الرسمي الذي سيخوض لقاء لايبزج في دوري أبطال أوروبا والذي يقام اليوم عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة. في حراسة المرمى: أليسون بيكر، ودفاعًا: ترينت، وكاباك، وهندرسون، وروبرتسون، وفينالدوم، ووسطًا: جونز، تياجو، وهجومًا: ماني، وصلاح، وفيرمينو.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    174,426

  • تعافي

    135,349

  • وفيات

    10,050

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا