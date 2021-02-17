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جوندوجان يكشف تطورات إصابته

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن جوندوجان يكشف تطورات إصابته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

بعث الألماني إلكاي جوندوجان، لاعب وسط مانشستر سيتي، برسالة إيجابية بشأن حالته عقب الإصابة. وكان جوندوجان تعرض لإصابة في الفخذ غاب على إثرها عن مباراة إيفرتون، المؤجلة من الجولة 16 بالبريميرليج.

وقال جوندوجان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أشعر بتحسن كبير الآن بعد المعاناة من بعض مشاكل الفخذ منذ نهاية الأسبوع الماضي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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