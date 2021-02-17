شكرا لقرائتكم خبر عن جوندوجان يكشف تطورات إصابته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

بعث الألماني إلكاي جوندوجان، لاعب وسط مانشستر سيتي، برسالة إيجابية بشأن حالته عقب الإصابة. وكان جوندوجان تعرض لإصابة في الفخذ غاب على إثرها عن مباراة إيفرتون، المؤجلة من الجولة 16 بالبريميرليج.

وقال جوندوجان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أشعر بتحسن كبير الآن بعد المعاناة من بعض مشاكل الفخذ منذ نهاية الأسبوع الماضي.