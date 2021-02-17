شكرا لقرائتكم خبر عن قبل لقاء سمسطا بدوري المظاليم.. تعافي 5 لاعبين من وباء كورونا بنادي المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الكابتن شديد قناوي، المدير الفني، للفريق الأول لكرة القدم لنادي المنيا، تعافي 5 لاعبين من وباء كورونا، وهم أحمد أشرف، ومحمد اشرف، وفتحي عثمان، وعمار محسن، وحسام حسن، كما تعافي محمد إسماعيل، مدرب حراس المرمي، ومصطفى عفروتو.

وقال «قناوي» إن اللاعبين جاهزين لمباراة سمسطا التي ستقام ضمن مباريات الاسبوع الرابع عشر، لمسابقة الدوري الممتاز «ب» لكرة القدم، والمعروف إعلاميا بدوري المظاليم.