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إصابة «بافارد» نجم بايرن ميونخ بـ«كورونا»

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أحمد رضا 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعرض الدولي الفرنسي بنيامين بافارد ظهير أيمن فريق بايرن ميونخ الألماني، للإصابة بـ «كوفيد 19»،.

بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي ألمانيا» مساء اليوم الأربعاء، وبالتالي، سيغيب اللاعب الفرنسي عن عن مباراة الأسبوع المقبل ضد لاتسيو، حيث سيتعين على بافارد البقاء في الحجر الصحي في المنزل لمدة تصل إلى 14 يومًا.

وذكرت الشبكة الألمانية أنها ليس لديها معلومات حول ما كان بافارد قد أصيب من عدوى زميله توماس مولر أو في رحلة إلى قطر في كأس العالم للأندية من عدمه، مشيرة إلا أن احتمال الإصابة في قطر وارد.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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