شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة «بافارد» نجم بايرن ميونخ بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعرض الدولي الفرنسي بنيامين بافارد ظهير أيمن فريق بايرن ميونخ الألماني، للإصابة بـ فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»،.

بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي ألمانيا» مساء اليوم الأربعاء، وبالتالي، سيغيب اللاعب الفرنسي عن دوري أبطال أوروبا عن مباراة الأسبوع المقبل ضد لاتسيو، حيث سيتعين على بافارد البقاء في الحجر الصحي في المنزل لمدة تصل إلى 14 يومًا.

وذكرت الشبكة الألمانية أنها ليس لديها معلومات حول ما كان بافارد قد أصيب من عدوى زميله توماس مولر أو في رحلة إلى قطر في كأس العالم للأندية من عدمه، مشيرة إلا أن احتمال الإصابة في قطر وارد.