شكرا لقرائتكم خبر عن «فيفا» يكشف مصير انتخابات الاتحاد الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، عدد من المرافق التي أنشأها الاتحاد الموريتاني لكرة القدم ومنها المتجر والمطعم الجديدين وكذلك بعض المرافق داخل ملعب شيخا بيديا.

وحول انتخابات كاف المقبلة، أكد إنفانتينو في تصريحات خلال زيارته لموريتانيا، أن هذا ليس الوقت المناسب للحديث، ما دامت هناك أسابيع تفصلنا عن الانتخابات والوقت مبكر للحديث عنها.

وعبر رئيس فيفا، عن سعادته بالزيارة الرابعة لموريتانيا، مؤكدا أنه يندهش في كل مرة يزور البلد ويشاهد عملا جديدا، معتبرا أنها مثال ليس فقط في المنطقة بل أبعد منذ ذالك.