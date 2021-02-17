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ياسرعبدالرؤوف: الزمالك لا يستحق ركلة جزاء أمام الاسماعيلي وهدف ‏‏«الجزيري» غير شرعي ‏

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أحمد عمارة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الخبير التحكيمي بقناة نادي الزمالك، ياسر عبدالرؤوف، أن فريق الزمالك لا يستحق ركلة جزاء أمام نظيره الاسماعيلي في لعبة سيف الدين الجزيري خلال الشوط الأول.

وأضاف عبدالرؤوف:«الهدف الملغي لسيف الدين الجزيري يعتبر قرار صحيح من حكم المباراة محمود البنا، وهناك خطأ ضد لاعب الزمالك بسبب اشتراكه مع حارس الاسماعيلي».

وفاز الزمالك على الاسماعيلي بهدفين مقابل هدف بمنافسات الجولة 13 من عمر مسابقة الممتاز.

وعن هدف الاسماعيلي قال:«هدف الدراويش سليم مائة في المائة وسقوط حازم إمام ناتج من اندفاعه».

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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