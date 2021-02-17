شكرا لقرائتكم خبر عن ياسرعبدالرؤوف: الزمالك لا يستحق ركلة جزاء أمام الاسماعيلي وهدف ‏‏«الجزيري» غير شرعي ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الخبير التحكيمي بقناة نادي الزمالك، ياسر عبدالرؤوف، أن فريق الزمالك لا يستحق ركلة جزاء أمام نظيره الاسماعيلي في لعبة سيف الدين الجزيري خلال الشوط الأول.

وأضاف عبدالرؤوف:«الهدف الملغي لسيف الدين الجزيري يعتبر قرار صحيح من حكم المباراة محمود البنا، وهناك خطأ ضد لاعب الزمالك بسبب اشتراكه مع حارس الاسماعيلي».

وفاز الزمالك على الاسماعيلي بهدفين مقابل هدف بمنافسات الجولة 13 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وعن هدف الاسماعيلي قال:«هدف الدراويش سليم مائة في المائة وسقوط حازم إمام ناتج من اندفاعه».