شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس يكشف سر فوز الزمالك على الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أيمن يونس نجم الزمالك السابق أن الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك لم يكن في أفضل حالاته خلال مباراة الإسماعيلي مساء اليوم رغم تحقيق الانتصار بهدفين لهدف واحد.

وأكد يونس في تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء أن الضغوطات كانت كبيرة جدًا على لاعبي الزمالك في ظل أزمة الفرص الضائعة التي تواجه الفريق والتعادل مع مولودية الجزائر في المواجهة الماضية بدوري أبطال افريقيا.

وأشار إلى أنه في بعض الأوقات مطالب أن تفوز وأنت لست في أفضل حالاتك وهو ما حققه الزمالك خلال مواجهة اليوم، مشددًا على أن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق تأخر في تغييراته بشكل كبير.

وأوضح أن الشوط الثاني في لقاء اليوم هو الأمتع في مسابقة الدوري منذ بدايتها وقدم كلا الفريقين مستوى أكثر من رائع.