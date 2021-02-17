شكرا لقرائتكم خبر عن قلق فى الأهلي قبل مواجهة سيمبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهدت الساعات الأخيرة، حالة من القلق داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، قبل السفر إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا التنزاني، بدوري أبطال إفريقيا.

وجاء قلق الجهاز الفني، بسبب ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة هناك، حيث تصل درجة الحرارة إلى 35 درجة مئوية، وهو ما يجعل هناك نقص في الأكسجين مع ارتفاع الرطوبة.

ومن المقرر أن تسافر بعثة الفريق برئاسة محمد الدماطي، إلى العاصمة التنزانية دار السلام، ظهر السبت المقبل، لمواجهة سيمبا بدوري الأبطال.

ويلتقي الأهلي نظيره سيمبا التنزاني، ظهر الثلاثاء المقبل على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن سيمبا التنزاني، فيما يتذيل فيتا كلوب والمريخ السوداني، المجموعة بدون نقاط.