«يوفيتش»: قدمنا مباراة متميزة أمام الزمالك ولانستحق الخسارة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - «يوفيتش» قدمنا مباراة متميزة امام الزمالك ولانستحق الخسارة

قال البوسني، دراجان يوفيتش، المدير الفني للنادي الاسماعيلي، ان فريقه قدم أفضل مبارياته أمام الزمالك رغم الخسارة بهدفين مقابل هدف في الأسبوع الثالث عشر بمسابقة الدورى المحلى .

وأضاف يوفيتش، :”اتيحت لنا فرص كثيرة خاصة بالشوط الأول، هناك أزمة حقيقة حول عدم استغلال الفرص بشكل صحيح لأهداف”.

وواصل المدير الفني للإسماعيلين :”الفريق يتطور في الأداء من مباراة بعد لأخرى، أود أن أهنىء اللاعبين على ماقدموه اليوم”.

واشار يوفيتش، إلى ان فريقه يضم لاعبين جيدين وينقصنا حضور التوفيق من أجل حصد الثلاث نقاط ،ونعانى من تعدد الإصابات”.

واختتم حديثه قائلا :”مركز حراسة المرمى يضم عناصر جيدة وفوزي يؤدي بشكل جيد ولم يرتكب أية أخطاء، تابعت فرق القطاع ولكن المجموعة المتواجدة حاليا قادرة على تنفيذ المطلوب”.