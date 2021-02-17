شكرا لقرائتكم خبر عن الاتفاق السعودي يهدد صفقة الزمالك المنتظرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل نادي الاتفاق السعودي في مفاوضات جادة ورسمية مع عبدالله بكري مدافع فريق نادي بيراميدز تمهيداً للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في الموسم الجديد.

ويسعى نادي الاتفاق السعودي للتعاقد مع عبدالله بكري مدافع فريق بيراميدز في صفقة انتقال حر خاصة أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري مع الفريق السماوي.

ووضع نادي الاتفاق السعودي عبد الله بكري مدافع فريق بيراميدز بديل للمدافع الحالي محمد أل فتيل الذي أعلن رحيله بنهاية الموسم الجاري عن الفريق السعودي.

وكان الزمالك قد دخل فى مفاوضات مكثفة مع بكري خلال الفترة الماضية، حيث يسعي للحصول على خدماته لتدعيم خط دفاع الفريق فى الموسم المقبل.