شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يقرر رحيل محمد يوسف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي البنك الأهلي عن رحيل محمد يوسف المدير الفنى للفريق بعد النتائج الأخيرة للفريق فى بطولة الدوري.

وقدم مجلس إدارة نادي البنك الأهلي الشكر الي المدير الفني محمد يوسف وجهازه علي الجهد المبذول خلال الفترة التي تولي فيها قيادة فريق الكرة بنادي البنك الأهلي في مسابقة الدوري المصري الممتاز والتي غاب فيها التوفيق عن الفريق



ويتمني مجلس إدارة نادي البنك الأهلي التوفيق للكابتن محمد يوسف وجهازه خلال الفترة المقبلة



وتعقد لجنة الكرة برئاسة اللواء أشرف نصار إجتماعا لدراسة السير الذاتية لاختيار المدير الفني الجديد الذي سيقود الفريق خلال المرحلة المقبلة .