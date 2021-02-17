شكرا لقرائتكم خبر عن حفل خاص لـ«بيج رامي» من إيرو سبورت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينظم نادى «إيرو سبورت» التابع لوزارة الطيران المدني، غدا الخميس، حفل استقبال خاص للبطل العالمى ممدوح السبيعي الشهير بـ بيج رامي (Big Ramy) الحاصل على المركز الأول عالميًا في بطولة مستر أولمبيا 2020 لكمال الأجسام، داخل مقر النادي، وسط حضور إعلامي وقيادات الوزارة وشركاتها التابعة.

وكانت شركة «مصر للطيران» قد وقعت بروتوكول رعاية لـ بيج رامي الحاصل على المركز الأول عالميًا في بطولة مستر أولمبيا 2020 لكمال الأجسام.